Dès les premiers jours de l'attaque russe sur l'Ukraine, la Foire de Francfort avait signifié sa solidarité avec le pays agressé, et suspendu les échanges avec l'administration russe. En vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux professionnels du livre et de l'édition de poursuivre leur travail de diffusion du savoir et de la connaissance, pour contrer les « États terroristes ».

Au Tibet, le pouvoir chinois a infligé un nouveau revers à la liberté d'expression, en condamnant six activistes tibétains, dont trois écrivains. Les peines s'étalent de 4 à 14 années de prison pour « mise en danger de l'État » et « incitation au séparatisme ».

Créée en 2007, la maison d’édition régionaliste et indépendante Caraïbéditions s'est donné pour mission de « transmettre et faire renaître les titres connus et/ou abandonnés par les grandes maisons d’édition ». Portée par son fondateur Florent Charbonnier, c’est une maison multiple et complète qui compte à son catalogue des romans jeunesse et adulte, des essais, des polars, des ouvrages universitaires, des albums jeunesse, de la bande dessinée et bien plus encore. En juillet dernier démarrait une collection de textes de théâtre : Didascal'îles.

Frederick Wiseman, qui avait notamment réalisé Ex Libris: The New York Public Library en 2017, s'est cette fois tourné vers la relation entre Léon et Sophia TolstoÏ. Avec son amie et actrice Nathalie Boutefeu, il a voulu créer un film autour de leur vie conjugale, documentée par de nombreux échanges.

