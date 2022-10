À la une

Le réseau social canadien de partage de récits et autres textes en tout genre, Wattpad, sécurise sa plateforme. Ouverte, en théorie, aux personnes de plus de 13 ans, de nombreuses enfants profitent du site et de l’application affiliée pour partager leurs histoires, et surtout en découvrir. Descriptions de leur quotidien, de leurs sentiments, de leurs rêves... Du contenu qui interresseront des lecteurs avides, mais également des personnes moins bien intentionnées, cachées sous de fausses identités…