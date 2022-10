Newsletters

De Jacques à Caroline, sa fille, la famille Fortin préserve et développe son bébé : les éditions Québec Amérique. Fondée en 1974, la maison est passée dans les mains de Caroline Fortin en novembre 2021. Accompagnant la très française – et maudite, va sans dire – rentrée littéraire, la société annonce son retour sur le vieux continent.

Internet a définitivement assis la fascination de l'humanité pour les chats, inversement proportionnelle à leur indifférence à notre égard. Cette passion pour les mignons petits félins n’est toutefois pas l’apanage de la modernité. Déjà, au Moyen-Âge, on aimait à représenter ses « sphinx allongés au fond des solitudes », mais pas forcément avec le même état d’esprit…

L'épidémie de Covid-19 a rappelé l'importance du partage des données scientifiques pour le progrès de la recherche. Les bibliothèques de recherche européennes en appellent à une législation renforçant le droit d’exploitation secondaire des auteurs, financeurs et établissements de recherche. Et ce, pour accélérer l'accès ouvert et le partage des résultats scientifiques, dès lors que des investissements publics ont été réalisés.

Pilotée par l’Observatoire des politiques culturelles, en coopération avec la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC), une étude scientifique s'est penchée sur les Parcours et défis des élu·e·s à la culture aujourd’hui. Dans le domaine de la démocratie participative, les bibliothèques y font figure de lieux d'expérimentation, voire d'avant-garde.

