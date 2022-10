Newsletters

L'annonce de la fermeture de la Médiathèque musicale de Nanterre par la municipalité, concrétisée le 2 juillet 2022 mais aussi les disparitions des collections musicales dans certains établissements constituent « des signaux très inquiétants », indique l'ACIM, Association pour la Coopération des professionnels de l'Information Musicale. Dans un texte reproduit ci-dessous, l'organisation rappelle que les supports musicaux restent indispensables en bibliothèque.

Quarante personnalités, aux côtés de l’Association Nationale Transgenre, se sont rassemblées pour signer une tribune dénonçant les comportements stigmatisants de l’encyclopédie en ligne Wikipédia à l’égard des personnes trans, non binaires et intersexuées. Parmi les signataires, des artistes et auteurs tels que Jul’ Maroh, Paul B Preciado, Sabrina Calvo, Stéphanie Nicot, Olivia Chaumont ou encore Virginie Despentes.

Son roman Pleurer des rivières, paru en 2018, a été porté à l’écran par Léopold Legrand, sous le titre Le Sixième enfant. Dans les salles depuis le 28 septembre, ce film fut coadapté avec l’aide de Catherine Paillé. Mais la métamorphose d’un roman en oeuvre audiovisuelle n’a rien d’un chemin tranquille. Alain Jaspard raconte, pour ActuaLitté, cette aventure.

Le destin d’un inconnu passé d’une gloire nationale à la misère et l’oubli le plus total : voilà le récit que nous narre Miguel Bonnefoy, avec la rigueur dont il sait faire preuve, le tout rehaussé de son réalisme magique. Figure prométhéenne de voleur de feu, autant qu’icarienne, de celui qui se brûle les ailes à trop se rapprocher du soleil, Augustin Mouchot revit sous la plume de l’écrivain, pour un roman qui renoue avec le XIXe siècle, celui des inventeurs.

