Newsletters

Le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands explose, au deuxième trimestre 2022, avec une croissance à 3,3 milliards €, et un niveau d'avant-crise dépassé de 1,4 milliard € (+ 7 %). Pour le livre, toutefois, une très légère baisse (1 %) se ressent par rapport à la même période de 2021.

Le phénomène webtoon s’est définitivement s’ancré dans les pratiques de lectures des Français. Bande dessinée originaire de Corée au format adapté aux écrans – particulièrement aux smartphones –, le smartoon séduit les lecteurs. Ces dernières années ont fleuri différentes plateformes, à commencer par Delitoon, Webtoon Factory, Webtoon (lancé par le géant Naver) ou, plus récemment arrivé sur le territoire francophone, le leader japonais piccoma.

Durant deux jours, animations, projections, conférences, présentation des nouveautés et bien-sûr rencontres avec des auteurs venus spécialement pour l’occasion feront vivre cette grande libraire corse ! L'Association des Éditeurs de Corse organise pour la première fois son salon à Paris les 5 et 6 novembre 2022. Cet événement réunira une dizaine d'éditeurs et de nombreux auteurs...

Lauréate du prix Jean Monnet en 2020, Almudena Grandes, romancière espagnole, est décédée en novembre de l’année suivante. Son éditeur vient de faire paraître un ouvrage posthume, Todo va a mejorar, qui enflamme les lecteurs. Un livre qu’elle avait évoqué dans la presse, quelques mois avant son décès, comme un aboutissement.

Mais aussi une enquête sur Amazon, Wikimédia et la culture libre, Marcel Proust...