Le ministère de la Culture et celui de l'Enseignement supérieur communiquent sur les montants forfaitaires versés à la Sofia au titre du prêt en bibliothèques : un arrêté fait état d'une légère baisse des contributions. Et pour cause, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques de l'enseignement supérieur a été moindre, en 2022.

Le 7 octobre 2020, Benoît Peeters avait prononcé au Collège de France la conférence « Génie de la bande dessinée », inaugurant un cycle de trois rencontres entre des auteurs contemporains : Catherine Meurisse, Emmanuel Guibert, Jean-Marc Rochette, et des professeurs du Collège de France. Il est invité pour l'année 2022-2023 sur la chaire annuelle « Création artistique », qui bénéficie du soutien exceptionnel du Centre national du livre.

À l'heure des prospectives au sujet des intelligences artificielles les plus folles augmentent, un studio de recherche et création allie programme informatique et poésie.

Irrésistible tête à claques dans les huits films de la saga Harry Potter, l'acteur britannique Tom Felton a incarné à merveille Drago Malefoy, antagoniste d'un certain sorcier à lunettes. Fort d'une filmographie qui ne s'est pas arrêtée aux adaptations des livres de Rowling, il publie ses Mémoires, traduites en France par les éditions Leduc sous le titre Par-delà la magie.

Mais aussi La Grande Librairie, les Harvey Awards, Tanguy Viel coscénariste...