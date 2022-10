Newsletters

L'Académie suédoise a mis fin au suspense annuel, ce jeudi 6 octobre 2022, en décernant le Prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. L'autrice française devient la 17e femme à recevoir la prestigieuse récompense. Largement célébrée pour son œuvre à tendance autobiographique, Ernaux voit sa reconnaissance s'étendre un peu plus.

En Iran, le peuple s'est enflammé, en particulier et avant tout les femmes, pour protester contre la police politique. Celle-ci leur impose, notamment, le port du hijab et certains comportements liberticides. La mort de Mahsa Amini, arrêté par la « police de la moralité », avait mis le feu aux poudres. Mais la répression est sévère.

Le jeudi 20 octobre prochain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera par visioconférence à l'industrie mondiale du livre, réunie lors de la Foire de Francfort. Son intervention sera suivie par celle de Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'Éducation, à la Culture, au Multilinguisme et à la Jeunesse.

10 ans après leur première apparition sur les grands écrans, Ernest et Célestine sont de retour, mais pour repartir aussitôt, vers la Charabie... Une destination exotique, pour un film coréalisé par Jean-Christophe Roger et Julien Chheng, avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner.

Mais aussi The Wonder, la DGMIC, Pierre Coursières et le Furet, Tintin parodié...