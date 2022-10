Newsletters

S’emparer des plus grandes figures pour leur faire dire tout, son contraire, mais principalement servir les intérêts d’un groupe politique au pouvoir, voici un grand classique. L’avènement de Giorigia Meloni, leader de Fratelli d’Italia — mouvement d’extrême droite — s’accompagne d’un véritable changement de paradigme.

Plus insidieux que les provocations d’un Jean-Marie Le Pen, plus sournois que l’antisémitisme affiché, son discours s’orne de valeurs que l’on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Et l’épopée de JRR Tolkien se trouve prise au plus terrible des pièges : celui du nationalisme et de la dialectique qui lui insuffle une nouvelle vie — un autre visage.

Terrifiante perspective, à découvrir dans une enquête qui ouvre cette semaine. Et bien d’autres choses, peut-être moins sérieuses…