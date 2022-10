Newsletters

Après RetroNews, plateforme de consultation de la presse ancienne (1631-1950), la Bibliothèque nationale de France s'investit dans une collaboration avec douze éditeurs de presse pour numériser et valoriser leur patrimoine éditoriale. Cette initiative, encore sans nom, permettra aux éditeurs de proposer de nouveaux produits éditoriaux et à la BnF d'anticiper sur la future numérisation de la presse moderne.

Guillaume Musso rafle la mise cette semaine et entre directement en tête du classement des meilleures ventes. On retrouve l’auteur non pas avec un seul de ses titres, mais bien deux : Angélique remporte tous les suffrages avec 59.860 lecteurs conquis au cours des sept derniers jours, mais la version poche de L’inconnue de la seine n’est pas en reste puisqu’elle s’installe en deuxième position avec 43.069 exemplaires vendus.

En Russie, la répression à l’encontre des discours antiguerre se poursuit. Ce mercredi, le tribunal du district de Tverskoy à Moscou a prononcé l’incarcération provisoire de trois jeunes poètes pour une durée de deux mois. Ces derniers ont été arrêtés suite à leur participation au rassemblement des lectures du poète Maïakovski du 25 septembre dernier.

L'autrice Tsitsi Dangarembga et sa coaccusée Julie Barnes ont été reconnues coupables d'« incitation à la violence » pour leur participation à une manifestation pacifique en juillet 2020, au Zimbabwe. Les deux femmes ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis, assortis d'une amende de 70.000 $ zimbabwéens, soit 200 € environ.

Mais aussi Nathan Harris, le cabinet de curiosités de del Toro, l'Union internationale des éditeurs...