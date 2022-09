Newsletters

Ce 19 septembre, 35 maisons d’édition, poche et grand format, s’étaient donné rendez-vous. Toutes ont le regard tourné vers octobre — qui, comme on le sait, « tiendra sa revanche ». Et après tout, pourquoi pas demander à Cabrel d’en devenir le parrain ? « Certainement appuyés sur des bancs/ Il y aura quelques hommes qui se souviennent », voilà qui débuterait fantastiquement un récit de science-fiction. Car octobre, depuis 6 ans maintenant, c’est le mois des littératures de l’Imaginaire.

Une vague de censure de livres traverse les États-Unis depuis plus d'un an, écartant des centaines de titres des bibliothèques publiques ou scolaires. Si certaines tentatives sont contrées, d'autres parviennent à leur fin. Au Sénat et à la Chambre des représentants, deux démocrates souhaitent réaffirmer les principes de liberté d'expression et de liberté d'apprentissage.

L'équipe de pirates toute de guingois prend la tête du classement de cette semaine. À l’occasion de la sortie du tome 102 du manga d'Eiichiro Oda, avait été organisé un grand évènement national : La nuit One Piece. Et cela aura réussi au dernier opus des aventures du capitaine au chapeau de paille, qui fait son entrée directement en première position avec 53.358 exemplaires vendus au cours des sept derniers jours.

Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, Jérémy Lopez de la Comédie-Française, Alban Lenoir, Johan Heldenbergh et Fanny Ardant : casting quatre étoiles pour Couleurs de l'incendie, d'après Pierre Lemaitre.

