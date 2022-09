Newsletters

Qui reprendra Editis — du moins, les parts du groupe Bolloré ? La question agite le Landerneau de l’édition, avec un nom qui revient depuis quelques jours : Bernard Arnault. Que diable irait-il faire dans cette galère, le patron de LVMH ? Exercice prospectif d’éditoriale fiction, option grosse phynance.

Géant de l'achat et de la revente de livre d'occasion, momox s'est fait une place auprès des lecteurs français, avec son application et un redoutable système d'envoi des livres rachetés sans frais, en prélevant le montant de l'expédition sur le prix de rachat. Heiner Kroke, PDG du groupe, revient pour ActuaLitté sur les développements du marché du livre d'occasion, ses futurs enjeux et les projets de la société.

Au cœur d'une enquête relative à la présence d'archives présidentielles dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, l'ex-président Donald Trump prépare sa défense. Début août, le FBI a saisi près de 11.000 documents, qu'il s'agit maintenant d'examiner : les avocats du milliardaire assurent qu'il avait veillé à les déclassifier, mais rien n'est moins sûr...

Le jury du Prix Patrimoines 2022 de Louvre Banque Privée a sacré, ce lundi 19 septembre à La Monnaie de Paris, Miguel Bonnefoy pour L’inventeur, publié chez Rivages. Louvre Banque Privée dote le Prix de 5000 € et achète 1000 exemplaires du livre lauréat.

