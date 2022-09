Newsletters

Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de fortes pressions sur l'approvisionnement en matières premières, les livres ne pouvaient pas échapper bien longtemps à la menace de l'inflation. Si peu d'éditeurs reconnaissent des hausses de prix, ces dernières semblent inévitables.

La pièce Les Fausses Confidences est au programme du bac de français encore pour une saison, avec des épreuves écrite et orale qui se dérouleront en juin 2023. Pour entrer dans une pièce, il est souvent plus aisé d’en prendre connaissance à travers une captation. Bien sûr, si l’on peut assister à la pièce en direct, dans un théâtre, avec des comédiens de chair et d’os, c’est encore mieux !

Comme un air de rentrée scolaire vient s’immiscer dans les meilleures ventes de la semaine. Textes au programme et autres workbooks se glissent entre les titres de la rentrée littéraire. Ainsi, si Virginie Despentes reprend la tête du classement avec 26.690 exemplaires de Cher Connard écoulés, elle est suivie de près par la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, au programme du bac français 2023.

La grande histoire d'amour entre Stephen King et le cinéma se poursuit, toujours aussi ardente : le réalisateur Paul Greengrass a visiblement apprécié la lecture de Fairy Tale, le dernier livre de l'auteur à succès, au point d'en acquérir les droits d'adaptation. Le Maître de l'horreur lui-même est ravi : il est un grand fan de Greengrass.

Mais aussi les Mémoires du Prince Harry, des podcasts, une foire du livre en Ukraine, BD BOUM...