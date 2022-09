Newsletters

Toute grande maison d’édition qui se doit propose sa revue, que ce soit Grasset et la Règle du jeu, les éditions de Minuit et Critique ou encore la récente Année Zéro, dirigée par Yann Moix et publiée par Bouquins. Prestige, tradition, premiers pas des futurs auteurs qui comptent, mais pour la rentabilité, il faudra repasser… La plus célèbre, lancée par Gaston Gallimard en 1908, La Nouvelle Revue française (NRF), respire toujours, mais change du tout au tout : Une nouvelle directrice, Maud Simonnot, deux numéros par an pour remplacer un rythme bimensuel, et un nouvel accent mis sur les thèmes de société.

Avec Le dernier des siens, Sibylle Grimbert propose l’un des romans les plus émouvants de cette rentrée littéraire. Voire le plus touchant, selon les sensibilités. L’histoire d’une rencontre, d’un apprentissage de l’ignorance : un récit où l’homme et l’animal se regardent soudainement en égaux. Ou comme le chantait Nougaro : « Quel est le plus étonné des deux ? »

Après une première sélection de dix livres en juin dernier, le Prix Alexandre-Vialatte 2022 précise sa liste et confirme ses quatre finalistes. Pour cette nouvelle édition, le prix sera décerné ce 30 septembre. Le jury remettra, à la lauréate ou au lauréat, un chèque d’un montant de 6105 €, soit « la somme de la longueur du fleuve Congo et de la hauteur du Puy-de-Dôme ». En kilomètres, évidemment.

La crainte grandit en Italie, d’une alliance où droite et extrême droite se partageraient le pouvoir. À la lecture des sondages, l’avance que prend Giorgia Meloni, à la tête de Fratelli d’Italia se conforte. Et dans son sillage, elle compterait sur le soutien de Forza Italia, parti de Silvio Berlusconi. Rien de réjouissant pour ces élections législatives dans le Bel Paese, surtout quand Matteo Salvini vient consolider cette coalition. Pour le monde de la culture, voici de quoi trembler…

