Newsletters

Pour le plus grand malheur des auteurs, des lecteurs et des bibliothécaires, la vague de censure américaine ne faiblit pas. Depuis plus d'un an, attisé par des politiciens et des groupes de pression conservateurs, le feu obscurantiste fait des dégâts dans les bibliothèques scolaires et publiques. Le district scolaire de Rockwood annonce ainsi l'interdiction d'une vingtaine de titres, dont les chefs-d’œuvre Batman: White Knight et Watchmen.

Son nom seul est associé à l’infamie et au génocide le plus brutal que XXe siècle ait connu : la figure d’Hitler impliquera certainement pour des années encore que se multiplient les parutions pour expliquer, raconter et témoigner. La propagande nazie n’ayant, hélas, pas disparu avec le dictateur allemand, deux parutions prochaines apportent un éclairage supplémentaire.

Romancier, traducteur, essayiste, journaliste et même roi de la micronation littéraire Redonda, Javier Marías laisse derrière lui une œuvre significative, en volume comme en valeur. Auteur d'Un cœur si blanc (traduit par Anne-Marie et Alain Keruzoré, Rivages) et Demain dans la bataille pense à moi (traduit par Alain Keruzoré, Rivages, Prix Femina étranger 1996), il s'est éteint des suites d'une pneumonie.

En mai dernier, une mobilisation d’ampleur intervenait à la BnF : plus de quatre semaines de mobilisation annoncée, et un point d’orgue le 10 mai. La politique d’austérité, dénoncée par l’intersyndicale, avec quelques figures politiques et une association de lecteurs et usagers en renfort, provoquait un mouvement de protestation global. Malgré quelques échanges, les négociations n’avancent manifestement pas dans le sens espéré.

Mais aussi des Canailles, des Prix en pagaille, un traité médical rare...