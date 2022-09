Newsletters

One Piece, série culte démarrée il y a 25 ans, suscite toujours un engouement de premier ordre, malgré une fin annoncée. Luffy et son équipage entrent même dans le monde de l'art contemporain avec une création dantesque d'Ilan Manouach. Il a créé une édition très limitée, à cinquante exemplaires, d'une intégrale de One Piece... en un seul volume, soit plus de 20.000 pages. Prévoir une très longue étagère.

Cette semaine, le Royaume-Uni découvrait le nom de celle qui succéde à Boris Johnson au 10 Downing Street. Liz Truss, officiellement nommée par la Reine hier, a d’ores et déjà été appelée par le monde du livre et de l’édition à prendre position en faveur des bibliothèques et de la lecture.

Cinq syndicalistes de Hong Kong ont été reconnus coupables de « sédition », ce mercredi 7 septembre. Leur tort : avoir produit une série de livres illustrés pour enfants, mettant en scène les militants pro-démocratie de l’île, transformés pour l’occasion en moutons défendant leur village contre les loups.... ils étaient déjà détenus depuis plus d’un an avant ce verdict. Ils devraient connaître leurs peines ce samedi.

Au printemps 2020, Eva Dolowski, Gaëlle Belot et Sophie Bogaert quittaient le groupe d'édition Libella, où elles avaient dirigé les collections « Qui Vive », « Les Auteurs de ma vie » et « Musique ». Aujourd'hui, elles annoncent la naissance des éditions Fugue, qui publieront leur premier titre le 6 octobre prochain.

Mais aussi Pacôme Thiellement, Google et les archives, le Prix Booker, la lecture au Québec...