Des dizaines de milliers de livres numériques, librement partagés, sans verrous ni procédure technique ? Depuis un an, la société ePagine a testé une solution de protection des œuvres, basée sur la solution Readium LCP. La fin de quelques déconvenues pour les utilisateurs et une première pour le marché de l’ebook en France. Une solution « responsable », assure l’opérateur, pour « la totalité du catalogue de l’édition française ».

Une lettre inédite du grand peintre, Salvador Dali, adressée à André Breton, révèle une des raisons de son expulsion du groupe surréaliste. Ici, l’auteur de La Persistance de la mémoire y inventait une nouvelle religion sans Dieu, scientiste au credo sadomasochiste, et avec des relents hitlériens. Un document dérangeant qui reflète toute une époque, les années 30, en quête de l’Homme nouveau, autant que l'ambition, chez l'artiste, de casser toutes les barrières qui découlent de la vieille morale chrétienne.

La rentrée scolaire la plus chère jamais vue ? En Espagne, les consommateurs ont fait leurs comptes, et tirent la langue : l’inflation n’a pas épargné nos voisins et la branche locale de l’Unicef en appelle à des mesures drastiques. Selon l’ONG, la hausse du coût de la vie écrase les ménages les plus modestes, à commencer par les denrées alimentaires premières : farine, céréales, pâtes, œufs ou poulet…

Depuis plus d'un an, les bibliothèques américaines sont les victimes quasi quotidiennes de tentatives de censure. La Virginie innovait toutefois, dans ce domaine, avec l'action en justice de deux hommes : ils cherchaient l'interdiction de vendre deux ouvrages, Genre Queer de Maia Kobabe et Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas.

