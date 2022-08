Newsletters

Douce et paisible journée, en ces dernières heures d’août : de quoi se plonger… sur internet, évidemment, et découvrir comment Amazon s’approprie le TikTok Book Club. Un petit coup de sponsoring exclusif et voilà une main-mise sur le dernier outil online… manifestement si prisé des (très) jeunes lecteurs.

C’est aussi le retour de Goldorak, annoncé par son créateur, Go Nagai en personne ! Rendez-vous en 2023 pour découvrir un tout nouvel anime.

Rendons aussi cet hommage vibrant (comme il se doit), aux bibliothécaires et leur labeur quotidien. Des clins d’oeil en images, pour découvrir ces héros méconnus.

Et puis, à découvrir, la diversification qu’opère la holding Sodival : propriétaire de Cultura et de Sodi-Art Editions, la société vient d’adjoindre quelques structures éditoriales à son escarcelle. Tous les détails dans notre article.

