Voici venue la fin des rires et des chants estivaux, de l’insouciance et de l’abondance — ça, c’est l’Élysée qui nous l’apprend, nous nous rappeler vraiment quand nous connûmes ces temps —, mais surtout des vacances. Pour certains, les Juilletistes, elles remontent d’ailleurs à si loin qu’ils ne se souviennent guère plus que de l’odeur des congés...

Coup au moral, certes, mais surtout, coup au portefeuille : les impôts approchent, grandeur et joie, aussi le compagnon Pouvoir d’Achat Amazon amorce des remises indécentes sur les livres... pas encore publiés.

Outre-Rhin, la culture du polissage sévit : bal tragique dans le Far West, un Apache meurt au champ du déshonneur.

Et de l’autre côté de la planète, au Vietnam, éditeurs, libraires et auteurs s’arrachent les cheveux : le piratage va bon train, mais pas celui insidieux lié au numérique. Oh, certes, on s’appuie sur les plateformes pour alimenter un commerce illégal. Mais ce sont d’authentiques faux ouvrages papier qui sont vendus — et le fléau sévit jusque dans les rangs de l’audiolivre.

Excellentes lectures.