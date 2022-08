Newsletters

En France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et même au Maroc, la rentrée se teinte de nouvelles difficultés. En effet, les prix des manuels ont augmenté pour cette nouvelle année et la crise du papier a des répercussions sur les temps d’acheminement et donc les dates de livraison.

La Comédie du livre, festival littéraire à Montpellier, devra se séparer durant quelque temps de son lieu culte : en effet, une rénovation de la Place de la Comédie ainsi que l’esplanade Charles de Gaulle entraînera des travaux jusqu’en 2025. Et au cours des derniers mois, son directeur, Régis Penalva, a dû trouver le nouvel espace pour accueillir l’événement et le public.

Chrétien de Troyes, le Roi Arthur, l’ensemble des Chevaliers de la Table ronde, ainsi que Merlin l’Enchanteur, Viviane et la Dame du Lac et Excalibur : toute la matière de Bretagne est en deuil. La forêt de Brocéliande, située à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Rennes, a été ravagée par un incendie — comme d’autres espaces verts, hélas, au cours de l’été…

Le personnel de la bibliothèque de l'Université du Michigan peut s'attrister : une enquête interne a suivi les découvertes de Nick Wilding, professeur d'Histoire à l'Université de l'État de Georgie. La conclusion s'imposait : son « Galileo Manuscript », est en réalité une contrefaçon du XXe siècle. L'institution universitaire doit à présent offrir une nouvelle place à ce document dans ses collections, passant de joyau à imposture – particulièrement bien réalisée.

