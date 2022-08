Newsletters

Durant le week-end, l'actualité ne marque pas de pause et ActuaLitté reste sur le qui-vive. Et ce, même lorsque les vacances battent leur plein, ou que l'éternel chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens se déroule sur les autoroutes.

Retrouvez toutes les informations diffusées durant le week-end, retenues dans une lettre unique chaque lundi : moins de mail, plus de sens. Et surtout, un concentré de plaisir pour le réveil.

Comme nos autres lettres d'informations envoyées au fil de la semaine, celle-ci vous parviend vers 4 h (heure de Paris), mais non, rien de rien, rien ne vous oblige à en prendre connaissance à ce moment précis.

Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon. Vous retrouverez ainsi l’intégralité des informations parues, à travers interviews, reportages ou encore dossiers spéciaux.

Excellentes lectures.