Belle, l'indomptable de la Révolution 1784, Auvergne. Fraîchement sortie du couvent et désormais sous la férule de son frère, le marquis d'Espeils, Gabrielle est déjà éprise de liberté. Elle a quinze ans lorsqu'elle croise le grand amour sur les bords de la Cère, sous les traits d'un roturier du nom de Pierre-André Coffinhal. Ils veulent se marier. Mais les convenances interdisent cette union, et Gabrielle est promise à un riche et lointain cousin, qui se révèle d'une rare brutalité. Ce dernier attend de sa femme qu'elle se soumette à ses assauts, souffre ses infidélités et lui donne un fils. Deux ans plus tard, la mort de l'odieux mari ne met pas un terme aux tourments de Gabrielle. Quasiment déshéritée parce qu'elle n'a pas donné d'héritier mâle, elle se voit contrainte de rejoindre Paris. Elle y découvre la vie impitoyable de la cour sous Louis XVI et Marie-Antoinette et n'a d'autres choix que de se placer sous la protection d'un comte richissime qui accepte de l'entretenir contre ses faveurs. Avec le comte de Villiers, c'est une domination vénéneuse que va subir la belle Gabrielle. Libertin et débauché, Villers veut la posséder. Il refuse de l'épouser pour la réduire au rôle de courtisane et mieux la tenir sous son joug. La tempête de l'histoire se lève alors. Dans la tourmente de le terreur révolutionnaire, Gabrielle retrouve Pierre-André, devenu le citoyen Coffinhal, désormais juge au tribunal révolutionnaire et proche de Robespierre. Mais cette période où le vent tourne sans cesse et ou les têtes tombent leur permettra-t-elle de construire enfin ce bonheur qu'on leur a volé ? Fresque aussi galante que flamboyante, Gabrielle ou les infortunes de la vertu nous entraîne à vive allure dans les pas d'une aristocrate qui cherche à défendre sa dignité malgré les hommes qui n'ont fait d'elle qu'un simple objet de plaisir. En miroir, son combat rejoint celui du peuple qui souhaite renverser l'Ancien régime. Un feuilleton de haute volée, entre Bridgerton et Justine ou les malheurs de la vertu, chronique des moeurs délicieusement assassines du XVIIIème siècle.