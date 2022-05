Le loup blanc et le diable

En 1961, Jérôme Achard, un petit fauteur de troubles d'à peine douze ans, est envoyé au séminaire Saint-Paul sur les conseils du curé de la paroisse à ses parents, dans l'espoir que les prêtres de l'internat puissent mâter ce gosse difficile en le soustrayant aux mauvaises influences de ses camarades de quartier. En franchissant le seuil de cet institut catholique lugubre, le garçon ne se doute pas qu'il s'apprête à vivre des heures si sombres qu'elles le hanteront toute sa vie. Lorsque l'un de ses professeurs est sauvagement assassiné, ni les prêtres ni les élèves ne peuvent imaginer que d'autres crimes encore plus épouvantables vont suivre. La police mènera une enquête difficile ponctuée par le non-lieu du juge d'instruction. Près de 50 ans plus tard, à l'approche de sa mort, le vieil homme retrouve les anciens camarades de classe de son adolescence et ensemble, réunis dans le chalet de l'un d'entre eux, ils cherchent à mieux comprendre ce qui s'est produit à cette époque funeste. Dans ce roman prenant et largement autobiographique, l'auteur tisse habilement son propre vécu avec une intrigue policière imaginaire destinée à régler ses comptes avec un passé cruel.