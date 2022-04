Cyclone. Journal d’une montagne russe

Quatre adolescents âgés de 13 à 19 ans écrivent leur journal intime, à quatre moments historiques différents et dans quatre endroits éloignés. Chaque jour apporte son lot d'ennui, d'inquiétudes et de doutes nombreux. Ce roman illustré raconte des histoires de passage à l'âge adulte, des années 1970 à nos jours, reliées par les moments où les personnages ressentent le changement - le bouleversement - dans un lieu original et insolite : un manège abandonné. A bord du Cyclone, un grand huit à l'histoire curieuse et au secret bien sombreâ- Basé sur la pièce Roller Coaster, et actuellement en tournée sur les scènes internationales, Cyclone est un journal des émotions et un tour dans le manège de l'âge adulte.