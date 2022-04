Christophe Lasch face au progrès. Manuel de désenfumage pour notre temps

Voici la biographie tout à la fois la plus complète, la mieux détaillée et la moins inaccessible du théoricien américain. Véritable prophète aux Etats-Unis, ayant annoncé quarante ans avant tout le monde le retournement des élites contre le peuple, Christopher Lasch connait un succès fulgurant en France depuis 10 ans. Mis à l'honneur pendant la crise des Gilets jaunes, il est la plupart du temps incompris ou cité de travers. Le voici dans une biographie écrite par l'un de ses jeunes spécialistes, dans une langue claire et passionnée. Un livre pour les 90 ans de sa naissance Un jeune biographe de plus en plus en vue Une biographie claire enfin disponible en français Un auteur que la France ne cesse de découvrir L'auteur Laurent Ottavi est un jeune journaliste. Il collabore à Marianne, à la Revue des deux mondes, à Polony TV. Christopher Lasch, un populiste face au Progrès est son premier livre.