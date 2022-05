La Nérolle. Huguenot charentais de l'escadre de Perse à Ceylan (1672)

L'ambassadeur de France, le Sieur de La Nérolle, gravit la passerelle pour monter à bord du bateau le Triomphe de la Marine royale et n'en redescendit que pour mettre le pied sur le sable fin de Ceylan (Sri Lanka) à Trincomalee, le 21 mars 1672, durant le règne du roi Rajasinghe II (1635-1687). Il y passera le reste de sa vie, et y fera souche. Jusqu'à nos jours, ses descendants restent en contact avec La Nérolle (commune de Segonzac en Charente). Cet ouvrage retrace l'histoire de ce noble charentais parti avec l'escadre de Perse, formidable flotte envoyée par Louis XIV pour concurrencer les Hollandais et établir un empire commercial dans l'océan Indien.