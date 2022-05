Le Nouvel Hollywood (1967-1980). Une réinvention du point de vue

Hollywood, fin des années 1960. Une nouvelle génération de cinéastes, majoritairement venus de la télévision ou des écoles de cinéma, prend le pouvoir. Parmi eux, Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Arthur Penn, Sam Peckinpah, Robert Altman, William Friedkin, Dennis Hopper, Mike Nichols, Alan J. Pakula, Sidney Lumet, et bien d'autres encore. Du fait de leurs formations et de leurs influences, ces réalisateurs transforment en profondeur le style cinématographique. Ils recourent à des techniques, des formes et des figures jusque-là peu ou pas employées par le cinéma américain : le zoom, le split screen, la caméra portée, les dialogues qui se chevauchent, le ralenti, les montages ultrarapides... Tous ces procédés contribuent à renouveler le "point de vue" , c'est-à-dire les positions successivement assignées au spectateur par la composition des plans, mais aussi par les mouvements de caméra et le montage. Il en résulte, entre autres, un important changement de régime spectatoriel. Ce sont ces évolutions que notre étude se propose d'examiner, pour en mettre au jour, dans une perspective de stylistique historique, la logique sous-jacente.