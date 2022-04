Moins Courir Pour Mieux Courir est un manuel d'entraînement dont le titre résume le projet : une approche de la course à pied ludique, positive et multisport, dont l'objectif est de minimiser les blessures sans sacrifier les performances. Ancien footballeur, Sébastien Cornette est préparateur physique et coach sportif. Depuis près de dix ans, ses méthodes d'entraînement en course à pied ont séduit des centaines de coureurs, débutants, compétiteurs et jusqu'à des traileurs professionnels.