Petite et grande histoire des céréales et légumes secs

L'ouvrage raconte l'arrivée et l'essor, sur notre territoire, des céréales et des légumes secs en provenance du Croissant fertile (blés, orge, seigle, lentilles, pois, fèves) et de ceux introduits plus tardivement. L'auteur nous parle également des "grains" domestiqués en Afrique (sorgho, mil, teff, fonio, niebe), aux Amériques (maïs, quinoa, amarante, haricots) et en Asie (riz, millet, sarrasin, soja). Le lecteur découvrira leurs caractéristiques marquantes, leur berceau géographique, leur évolution au fil des millénaires, leur dimension symbolique et sacrée, leurs atouts nutritionnels, leurs usages (alimentaires et autres), leur importance économique et... gastronomique. Le livre met l'accent sur le rôle clé des céréales pour apporter à tous sécurité alimentaire et santé, assurer la paix et la stabilité du monde, tout en répondant aux défis du climat et de l'environnement.