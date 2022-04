Lorsque Caroline réalise que son couple bat de l'aile, elle pousse son conjoint, Mathieu, à participer à un week-end de thérapie conjugale dans la région des Hautes-Laurentides. Devant l'ultimatum de Caroline, Mathieu obtempère sans grande conviction. C'est ainsi qu'ils rejoignent le docteur Lapointe et deux autres participants pour un programme d'accompagnement présenté par son créateur comme révolutionnaire, avec un taux de réussite jamais égalée par les approches plus conventionnelles. Très vite, Mathieu regrette sa décision mais continue à se soumettre aux exercices du médecin pour ne pas décevoir sa femme. Il l'a déjà fait tant de fois... Puis devant les demandes de plus en plus étranges du docteur Lapointe, Caroline se met à douter. Elle aussi. A-t-elle bien fait de forcer Mathieu à venir ici ? "Le ferais-tu pour moi ? " est l'histoire d'un couple à la dérive prêt à tout pour s'en sortir. Quel qu'en soit le prix.