"Les hauts du bouc" est un recueil de vingt-cinq nouvelles qui sont autant de proses poétiques, structurées en trois étapes ("Erre-Lande" , "Bêtes de scène" et "Fin de la terre"). Sa poésie agit comme un charme et nous ouvre au mystère d'une pensée sauvage, familière de l'effroi et de l'abîme dans lequel sont refoulés d'autres possibles, rejetés par notre propension au matérialisme, qui affleurent ici comme à la surface du rêve. "Erre-Lande" relate une itinérance en Irlande, et nous invite à la pérégrination, au déplacement des sens. "Bêtes de scène" s'attarde sur des figures d'animaux, dont les traits plus qu'humains nous interrogent sur la nature de la frontière entre les hommes et les bêtes. "Fin de la terre" mêlent les deux thèmes qui précèdent, par une itinérance en bord de mer doublée de portraits insolites, et nous transportent au terme d'un nouveau cycle. Points forts : des nouvelles fantasmagoriques, un style poétique, la parole donnée au monde animal