Le pouvoir des femmes

LE FRUIT INÉDIT DE 20 ANNÉES DE RECHERCHE Les femmes sont en train de changer la face du monde et du pouvoir. Après le best-seller Ces femmes qui pensent trop, le Dre Susan Nolen-Hoeksema met l'accent sur les nombreuses ressources qui leur sont propres. Il est temps pour la société de les reconnaître et pour les femmes d'apprendre à les révéler et à les assumer : Identifiez et exploitez vos 4 grandes forces (mentale, identitaire, émotionnelle et relationnelle). Mettez en lumière vos compétences naturelles d'entrepreneuses et de dirigeantes, d'épouses et de mères, de mentors. Développez votre inventivité, votre résilience et votre détermination, et faites fructifier vos talents pour poursuivre vos rêves. Susan Nolen-Hoeksema était professeure de psychologie à l'université de Yale. Elle fut récompensée à plusieurs reprises pour ses recherches sur la dépression, les humeurs, et les questions du genre, notamment par le comité professionnel des femmes en psychologie. Ses recherches ont été publiées dans plus de 100 articles de recherches et une dizaine de livres, incluant des livres scolaires, des manuels, et trois livres grands publics portant sur la psychologie des femmes. Traduit de l'américain