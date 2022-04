Le soleil et nous

Un ouvrage de vulgarisation scientifique passionnant qui nous fait découvrir notre étoile, omniprésente dans nos vies et pourtant méconnue. Dans le ciel, rien n'est plus proche de nous et de notre quotidien que le Soleil. Mais comme il nous apporte sa lumière invariablement et gratuitement tous les jours, nous avons tendance à l'oublier. Il fait partie du décor. Pourtant, comme l'avaient compris les anciens, sans lui, absolument rien de notre monde familier n'existerait : pas d'océans, pas de pluie, pas de vent... pas de vie. Le Soleil mérite donc qu'on le visite ou revisite pour tous les bienfaits qu'il apporte fidèlement à la Terre depuis des milliards d'années. Sans lui, nous ne serions tout simplement pas là pour en parler ! Ce livre va vous emmener à la découverte de notre étoile, sur la base des toutes dernières découvertes réalisées par les astrophysiciens solaires. Pour vous emmener dans l'intimité fascinante du Soleil, l'auteur vous guide à travers les différents phénomènes qui apportent son énergie au Soleil et en font aussi une étoile étonnamment variable et active : fusion nucléaire, convection, éruptions, vent interplanétaire, etc. Pas de bagage technique nécessaire : l'essence principale des nouvelles connaissances, en progression rapide ces dernières années, s'entremêle avec les expériences personnelles vécues par l'auteur au cours de sa longue carrière d'observateur, depuis le sommet de montagnes, dans l'obscurité des éclipses au fond du désert, dans les salles de contrôle spatiaux de la NASA, jusqu'aux réseaux mondiaux de météo et climat... spatial, opérationnels aujourd'hui. Mais des évolutions récentes de notre monde et de notre société modifient aussi notre relation au Soleil, transformant cet allié de toujours en une nouvelle menace potentielle : nouvelles technologies, dépendance totale à l'électricité, réchauffement climatique. En regardant vers l'avenir de ce couple inséparable, Soleil-Terre, l'auteur complète aussi ce récit par quelques réflexions plus profondes et personnelles, évoquant comment le Soleil aujourd'hui met aussi en lumière notre relation distordue et déséquilibrée avec la Nature dans son ensemble.