Un carnet à la couverture douce et matelassée accompagné d'une adorable figurine de chaton à presser, présenté dans une jolie boîte vitrine. Ce carnet irrésistible à manipuler à l'effigie d'un chaton trop mignon séduit par sa couverture douce et moelleuse grâce à l'adorable figurine agréable à presser pour un effet à la fois relaxant et ludique. Il allie papeterie et tendance "détente'. Présenté dans un joli coffret avec une fenêtre transparente qui laisse apparaître le carnet, ce produit coup de coeur séduira petits et grands. Un carnet personnel idéal pour tout noter, dessiner ou colorier.