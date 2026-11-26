Un coffret qui contient un carnet à la couverture douce, accompagné d'une figurine squishy Stitch intégrée à presser. Un coffret Stitch irrésistible avec une fenêtre en plastique transparent pour apercevoir, au centre, un carnet squishy à l'effigie de Stitch. Un carnet à la couverture toute douce et à la figurine anti-stress Stitch pour un effet relaxant et ludique. Un produit coup de coeur qui allie papeterie et tendance anti-stress, idéal pour dynamiser et séduire petits et grands fans de Stitch. L'enfant complète son carnet avec des informations personnelles (caractéristiques physiques, caractère, livres préférés, hobbys...), sur sa famille, ses amis et met Stitch et ses amis en couleurs grâce aux pages de coloriage.