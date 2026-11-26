Entre satire religieuse complètement absurde, humour trash et énorme malaise familial, Jésus Sixte suit la vie catastrophique de Sixte, un enfant élevé dans une famille catholique profondément dysfonctionnelle... avec Jésus-Christ lui-même comme guide spirituel plus ou moins compétent. Au fil des trois tomes, Sixte grandit entouré de parents inquiétants, de traumatismes bien emballés dans le déni religieux, de situations toujours plus gênantes et d'un Jésus aussi paumé que bavard. Derrière les blagues débiles, les visions absurdes et les énormes sorties de route, Jésus Sixte construit pourtant quelque chose de beaucoup plus touchant qu'il n'y paraît.