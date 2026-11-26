Composé d'un bol en céramique, d'un porte-fouet en céramique, d'un fouet en bambou, d'une cuillère en bambou et d'un livre de 20 recettes autour du matcha, le coffret Mon atelier Matcha est le cadeau idéal pour les amateurs de rituels bien-être, de saveurs délicates et de pauses zen et gourmandes ! Plongez dans l'univers délicat et apaisant du matcha avec le coffret Mon atelier Matcha ! Inspiré des rituels traditionnels japonais, ce coffret élégant réunit tous les indispensables pour préparer et savourer un matcha dans les règles de l'art. Son bol en céramique permet une dégustation authentique, tandis que le fouet et la cuillère en bambou assurent une préparation traditionnelle et raffinée. Le porte-fouet en céramique complète parfaitement l'ensemble pour une conservation optimale du fouet après utilisation. Le tout est accompagné d'un livre de 20 recettes autour du matcha : boissons gourmandes, douceurs sucrées et créations originales pour découvrir toutes les facettes de cet ingrédient incontournable. Un coffret à la fois tendance, élégant et inspirant, idéal pour s'offrir un moment de détente et de gourmandise au quotidien.