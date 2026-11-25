Le coffret collector pour célébrer les artistes virtuels de League of Legends, en réunissant la musique, les histoires et la vision créative qui ont forgé leur légende. Cette collection de zines rassemble paroles de chansons, illustrations, et plus de 80 pièces et documents exclusifs issus des groupes de League of Legends. Dotée d'une couverture alternative exclusive, cette "édition Portfolio" comprend tous les bonus de l'édition standard, ainsi qu'une foule d'objets disponibles uniquement dans cette version : huit tirages d'art de haute qualité , un tote bag Headliners, des figurines en acrylique à collectionner, un ita bag, une chaîne de portefeuille, des pin's, un porte-clés, des écussons et plusieurs pochettes de vinyle illustrées aux couleurs des groupes.