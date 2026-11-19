Testez vos connaissances et vivez pleinement votre passion du football avec un coffret ludique et convivial pour tous les fans du ballon rond. Etes-vous prêt pour le coup d'envoi ? Testez votre culture footballistique et affrontez vos adversaires grâce à 200 cartes de questions et de défis sur tous les grands thèmes du football : culture foot, Ligue des champions, sélections et championnats. Utilisez les cartes spéciales pour surprendre vos rivaux et prendre l'avantage jusqu'à la victoire. A partir de 2 joueurs, une partie dure de 30 minutes à 1 heure. Accessible aux passionnés comme aux amateurs, ce jeu de cartes est idéal pour animer des soirées et tester ses connaissances en famille ou entre amis autour du ballon rond.