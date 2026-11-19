Une expérience culinaire qui vous emmènera cuisiner et déguster des poké bowl à Hawaï ! Réveillez vos papilles avec des saveurs exotiques typiques de la culture hawaïenne, grâce à plus de 30 recettes à base de poisson, de fruits de mer, de viande ou de légumes. Dans ce coffret, vous trouverez : - Un livre de plus de 30 recettes classiques et revisitées - Deux paires de baguettes en bois - Deux bols en céramique (16 cm de diamètre et 9 cm de haut) Préparez-vous à des moments de dégustation savoureux. Comme disent les Hawaïens : E'ai kakou (Mangeons ensemble) ! Bols en céramique compatibles lave-vaisselle