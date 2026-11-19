100 mini-exercices sous forme de cartes à piocher à la difficulté progressive pour s'entraîner, développer ses premières compétences en anglais. Conçue par une enseignante, cette boîte accompagne l'enfant dans la découverte de la langue anglaise. Les différentes typologies d'exercices (vocabulary, let's read, let's talk, listen) permettent un apprentissage précis et rigoureux pour débuter l'apprentissage de l'anglais. Un format original et moins contraignant, avec des audios pour renforcer la compréhension orale et toutes les solutions dans un livret de 16 pages !