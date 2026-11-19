Composé d'une adorable peluche brocoli toute douce, au vert tendre et au toucher irrésistible, ainsi que d'un livre de 10 recettes de choux sucrés et originaux, le coffret T'es trop chou est le cadeau idéal pour les amateurs de gourmandises créatives, d'objets décalés et de moments tout en douceur ! Alerte originalité et tendresse avec le coffret T'es trop chou ! Idéal pour surprendre et faire sourire... Ce coffret plein de charme associe une peluche brocoli ultra moelleuse, aussi craquante qu'attachante, à un livre de 10 recettes sucrées de chou, revisitées de manière inventive et gourmande. Craquez sans modération pour ces 10 recettes originales et laissez-vous surprendre... vous allez fondre, c'est sûr !