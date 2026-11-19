Un coffret tout-en-un pour préparer de délicieux ramens avec simplicité. Avec plus de 30 recettes de cuisine japonaise ! Vivez une expérience culinaire haute en saveurs ! Découvrez comment préparer, cuisiner et déguster ce plat à base de nouilles, typique de la culture japonaise, grâce à plus de 30 recettes à base de viande, de poisson ou de légumes. Dans ce coffret, vous trouverez : - Un bol et une cuillère en céramique - Une paire de baguettes en bois - Un livre de plus de 30 recettes classiques et revisitées Préparez-vous à des moments de dégustation intense. Comme disent les habitants au Pays du Soleil levant : Itadakimasu (Bon appétit) !