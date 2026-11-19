Un coffret de 110 cartes illustrées pour réviser tout le programme de l'année de CM2, résumé de façon synthétique et visuelle, à travers des cartes mentales. 110 leçons illustrées conformes au programme pour réussir son année ! Conçu par un enseignant expérimenté, selon les recommandations de l'Education nationale, ce coffret de 110 cartes mentales constitue un support de révision complet, tout au long de l'année. Toutes les notions clés du programme, classées par matière (Français, Mathématiques, Histoire-Géographie-EMC, Sciences et Anglais), sont présentées de façon synthétique et visuelle. En plus : un livret explicatif et des leçons au format audio pour compléter les révisions ! Les cartes mentales aident les enfants à mieux retenir leurs leçons. Grâce aux mots-clés, aux couleurs et à une organisation claire, les informations sont plus faciles à comprendre et permettent une mémorisation durable. Plus agréables à lire qu'un long texte, elles donnent envie d'apprendre et rendent les révisions plus simples et plus efficaces.