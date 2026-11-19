20 chimères, 60 cartes, 8000 combinaisons Le Chimori est un jeu d'association d'un nouveau genre, dans lequel trois cartes doivent être combinées afin de former une chimère. Liépard, renéron, daimodo, chivali et autres aneloups peuplent le bestiaire imaginaire de Virginie Thorel, qui a réalisé les superbes cartes illustrées de ce jeu inédit. Le chimori peut se jouer comme un simple jeu d'association pour les plus jeunes, qui s'amuseront à combiner la tête, le torse et les pattes de chacune des vingt chimères. Les familles et les adultes pourront de leur côté jouer à une déclinaison de memory, avec vingt triplettes à retrouver de mémoire. Quant aux plus créatifs des joueurs, ils pourront tenter de reconstituer le plus grand nombre des milliers de combinaisons disponibles !