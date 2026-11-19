Une boîte de 100 cartes pour découvrir les principes de base du code de la route : connaître les panneaux principaux et savoir identifier les dangers pour mieux les éviter ! Ce coffret de 100 cartes propose un contenu à la fois ludique et pédagogique pour faire découvrir les principes de base du code de la route aux enfants, dès 7 ans, en vue de préparer l'Attestation de première éducation à la route (APER) délivrée en fin de cycle 3. Dans une logique de sécurité pour soi, et pour autrui, l'enfant découvre, à travers 3 types de défis, la signification des panneaux que l'on retrouve sur le route ainsi que les bons gestes et comportements à adopter dans le cas d'une situation de danger.