Un outil innovant et motivant, pour réviser le vocabulaire autrement. Conçue par une enseignante, cette boîte accompagne l'enfant dans l'acquisition des points essentiels du vocabulaire français. Les différentes typologies d'exercices (reconnaissance d'un mot, transposition, recherche de l'erreur, etc.) permettent un apprentissage précis et rigoureux pour devenir un expert dans la manipulation des mots et ne plus faire d'erreur. Un format original et moins contraignant, avec toutes les solutions dans un livret de 16 pages et des cartes mémo pour une aide complémentaire !