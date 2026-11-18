Peindre, ici, n'est pas seulement suivre des numéros. C'est prendre un moment pour soi, laisser le geste se faire lentement, et voir apparaître l'image, touche après touche. Guidé avec douceur, vous composez progressivement une scène, en apprivoisant les couleurs, les nuances, et le rythme du pinceau. Une manière simple et apaisante de créer, de se recentrer, et de retrouver le plaisir de peindre. DANS CE COFFRET : - 16 godets de peinture acrylique numérotés - 2 pinceaux - Une illustration en couleur - Un dessin à peindre numéroté sur papier aquarelle - Un guide pour vous accompagner pas à pas.