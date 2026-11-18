Dans Tarot Révolution, Mathilde Morinière rend au tarot sa puissance subversive : loin des prédictions simplistes, les cartes nous guident vers une transformation individuelle et collective. Mathilde présente le tarot non comme un accessoire divinatoire mais comme un outil introspectif, psychologique, spirituel et surtout politique, permettant de mieux se connaître, de déconstruire ses conditionnements sociaux et d'imaginer de nouvelles manières de vivre ensemble. Elle explore la façon dont chaque carte reflète des thèmes de société (patriarcat, capitalisme, racisme, écologie, etc.), propose des exemples de tirages et décrypte les 78 cartes du tarot (majeures et mineures) avec une nouvelle lecture, plus engagée et plus inclusive. Ce coffret comprend un livre et 22 cartes.