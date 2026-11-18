Ce coffret réunit deux ouvrages consacrés à Excel, aux macros et au langage VBA. Complémentaires dans leur approche, ils permettent d'aborder l'automatisation sous Excel à travers deux angles : la découverte progressive de la programmation VBA et la mise en oeuvre de fonctionnalités avancées dans des situations professionnelles concrètes. L'utilisateur pourra ainsi comprendre le fonctionnement des macros, automatiser des tâches répétitives, créer des outils personnalisés et exploiter plus efficacement les possibilités d'Excel. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Livre Macros et langage VBA - Découvrez la programmation sous Excel (3e édition) Destiné aux utilisateurs qui souhaitent découvrir la programmation VBA ou comprendre le fonctionnement des macros, ce livre présente pas à pas les bases indispensables pour automatiser Excel. Après une introduction à l'Enregistreur de macros et aux interfaces de programmation, il aborde la création de programmes, les variables, constantes, procédures et fonctions, puis les principales structures du code : conditions, boucles et opérateurs. Le lecteur apprend ensuite à manipuler textes, dates, cellules, feuilles et classeurs, à automatiser des rapports à l'aide de formules et de graphiques, à créer des formulaires et à gérer les erreurs. Des exercices corrigés permettent de mettre en pratique les notions abordées, jusqu'à la réalisation d'une application complète en fin d'ouvrage. Livre Apprenez le langage VBA et devenez un expert sur Excel (3e édition) Conçu comme un parcours d'approfondissement fondé sur des cas professionnels, ce livre montre comment utiliser VBA pour étendre les possibilités d'Excel et créer des outils métier avancés. A partir d'exemples concrets, le lecteur mobilise d'abord les fonctions avancées d'Excel pour gérer et analyser des données, puis apprend à créer des formulaires, interagir avec Excel en VBA et appliquer de bonnes pratiques de programmation. Il découvre également l'automatisation des tableaux et graphiques croisés dynamiques, la gestion de données synchronisées avec OneDrive ou SharePoint, le calcul de durées et de coûts de projet, la consolidation de données, l'automatisation de la saisie en ligne et l'envoi de rapports par e-mail.