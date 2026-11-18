Ce coffret propose, grâce à trois livres autobiographiques, un condensé de photos, d'illustrations, de témoignages, d'interviews, d'articles d'anthologie, de confessions de Raymond Poulidor, etc. , qui nous entraînent dans un voyage dans le temps sur les chemins du Tour. Plongez au coeur des exploits sportifs et des rivalités mythiques de Poulidor et redécouvrez ce champion populaire, éternel second qui a conquis le coeur de tous les fans de cyclisme. Ce coffret hommage exceptionnel comprend trois livres avec la participation de Raymond Poulidor : - Le Poulidor, un beau livre richement illustré retraçant toute la carrière de Poulidor - Raymondet Mon tour 64, deux bandes dessinées pour revivre ses premiers exploits + Un poster collector (36x48 cm) représentant Raymond Poulidor et Antonin Magne en 1965